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  • Подберезкин: «Зенит» всегда обладал хорошим составом, а зимой они еще и усилились»

Подберезкин: «Зенит» всегда обладал хорошим составом, а зимой они еще и усилились»

4 марта 2016, 17:44
8

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин рассказал о своих ожиданиях от матча 19 тура чемпионата России против «Зенита».

«У «Зенита» состав всегда был хорош, а зимой команда еще и очень серьезно укрепилась. Жирков, Кокорин, Маурисио – все игроки очень высокого класса, они наверняка придутся в Санкт-Петербурге ко двору, и нам в матче с «Зенитом» придется нелегко. Но мы играем дома, при своих болельщиках, и, думаю, это должно нам помогать. Постараемся сыграть в свой футбол, если это у нас получится, то надеюсь, результат будет положительным», - отметил Подберезкин.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Подберезкин Вячеслав
Комментарии (8)
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ФК Зенит всея Руси
1457103547
Люди из "Краснодара" ведут себя очень корректно, уважительно. После общения с какими-нибудь спартачами вообще начинаешь воспринимать краснодарцев аристократами духа. Желаю Краснодару сыграть в сво
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ФК Зенит всея Руси
1457103733
Люди из Краснодара вообще ведут себя корректно, уважительно к сопернику. После общения с какими-нибудь спартачами -- вообще начинаешь воспринимать краснодарцев как джентльменов и аристократов духа. Желаю Краснодару сыграть в свой футбол, и нашим тоже желаю сыграть в свой футбол. Пусть победит тот, кто в этот день окажется сильнее, желаю обеим командам хорошей игры и без травм. Скорей бы матч!
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APchelov
1457104649
Зенит не усилился, а расслабился. Исключения - Смольников и Маурисио
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REDWHITE_
1457105513
у зенита был состав неплохой, когда свои воспитанники играли, а как накупили негров, а потом дзюб, сразу на шестое место свалились))) аха-ха
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Каратель помойников
1457106169
ничего не могу сказать про моурисио,но вот старпёр и мажёр-это явно не усиление
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