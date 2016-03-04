Подберезкин: «Зенит» всегда обладал хорошим составом, а зимой они еще и усилились»

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин рассказал о своих ожиданиях от матча 19 тура чемпионата России против «Зенита».

«У «Зенита» состав всегда был хорош, а зимой команда еще и очень серьезно укрепилась. Жирков, Кокорин, Маурисио – все игроки очень высокого класса, они наверняка придутся в Санкт-Петербурге ко двору, и нам в матче с «Зенитом» придется нелегко. Но мы играем дома, при своих болельщиках, и, думаю, это должно нам помогать. Постараемся сыграть в свой футбол, если это у нас получится, то надеюсь, результат будет положительным», - отметил Подберезкин.