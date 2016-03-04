Селезнев: «Уверен, «Кубань» не вылетит из Премьер-лиги»

Новичок «Кубани» нападающий Евгений Селезнев поделился своим мнением о перспективах краснодарской команды в заключительной весенней части чемпионата.

– В ближайших двух матчах «Кубань» встретится с казанским «Рубином» и самарскими «Крыльями Советов». Какие у вас ожидания от этих поединков?

– Я думаю, они будут решающими. Посмотрел в турнирную таблицу: все идут рядом, могут как опуститься вниз, так и серьезно подняться. Конечно, впереди еще немало туров, но эти игры будут одними из важнейших в этом сезоне. Я уверен, что мы останемся в Премьер-Лиге, и все будет хорошо. Единственное, что для этого нужно, – чтобы все выходили на поле и отдавались на сто процентов. Получается у тебя или нет, футбол – это, прежде всего, работа, поэтому нужно пахать.

– Ваша статистика как форварда за время выступлений в «Шахтере» и «Днепре» впечатляет. Ставите ли вы на остаток сезона какую-то задачу для себя, какую-то определенную планку?

– Я только приехал, и на данный момент мне тяжело ставить какие-то задачи, потому что я не успел достаточно познакомиться с командой, знаю только некоторых игроков. Я должен понять философию игры, как играет команда и за счет чего может добиваться успеха, а это задача не одного дня. То, что я вижу сейчас – в «Кубани» есть хорошие футболисты, с которыми просто нужно найти взаимопонимание. Вот и все.