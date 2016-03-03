Полузащитник "Металлиста" Юрий Ткачук стал игроком "Атлетико", сообщил агент игрока Максим Карагодин в своем Instagram.

Сумма трансфера не разглашается. Хавбек будет играть за вторую команду "Атлетико", которая выступает в четвертом испанском дивизионе.

В феврале Ткачук побывал на просмотре в "Анжи", но не сумел впечатлить тренерский штаб клуба.

20-летний Ткачук выступал за "Металлист" с 2011 года, провел за клуб 7 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.