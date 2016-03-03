Эррера надеется, что «Манчестер Юнайтед» займет место в первой четверке

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера верит, что его команда может занять четвертое место в чемпионате Англии и попасть в Лигу чемпионов.

"Мы играем со страстью и боремся до конца. Мы можем выигрывать матчи, даже не показывая свою лучшую игру. Я настроен оптимистично. Наша команда все еще участвует в трех турнирах и можем успешно завершить сезон", - сказал Эррера.

Напомним, что после 28 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в чемпионате Англии. В Лиге Европы команда вышла в 1/8 финала, где сыграет с "Ливерпулем", а в 1/4 финала Кубка Англии - с "Вест Хэмом".