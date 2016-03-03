Эллардайс раскритиковал Адама Джонсона

Главный тренер "Сандерленда" Сэм Эллардайс критически отозвался о бывшем полузащитнике команды Адаме Джонсоне, который был признан виновным в домогательстве к несовершеннолетней девушке.

"Он говорил мне, что его оправдают и я выпускал его на поле. Однако, обвинительный приговор стал шоком для всего клуба. Мы чувствуем, что нас предали и выражаем сочувствие его жертве", - сказал Эллардайс.

Напомним, что суд признал 28-летнего Джонсона виновным и теперь ему грозит от четырех до десяти лет лишения свободы.