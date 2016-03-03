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Опубликованы детали контракта Карпина с «Торпедо»

3 марта 2016, 13:49
19

Валерий Карпин является самым высокооплачиваемым наставником в дивизионе. Его оклад в армавирском "Торпедо" превышает миллион рублей в месяц.

На текущий момент "Торпедо" занимает последнее место во втором по значимости дивизионе чемпионата России. Кроме того, в соглашении Карпина с армавирцами прописаны солидные бонусы. В частности, за каждую победу наставнику выплачивается премия в размере 5700 долларов, а за вывод команды в Премьер-лигу специалиста ждет премия в размере 560 тысяч долларов.

Источник: Life
Россия. ФНЛ ФНЛ Армавир Карпин Валерий
Комментарии (19)
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Громит
1457002738
Верим, Валера!
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alex742
1457006028
вот уроды!откуда такие бабосы!???явно криминалом пахнет!
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nemolod
1457008973
Интересно,а в контракте прописаны "анти-бонусы" за выход во второй дивизион?
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bardsman
1457010008
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3ton
1457013180
такие зарплаты и в РПЛ не получают и половины
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3ton
1457013197
а какой бонус на вылет ?)
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Romio-xxx
1457015607
Че вы разнылись!Человек о клубе думает!!Спецом не выигрывает,что бы ему клуб премию не платил.
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roman230582
1457016339
Самый высокооплачиваемый наставник, а клуб на последнем месте, ну в принципе все логично
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chempion_cska
1457020155
Валера - "верим"!
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REDWHITE_
1457020710
Валера не пропадет)
Ответить
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