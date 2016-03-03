Опубликованы детали контракта Карпина с «Торпедо»

Валерий Карпин является самым высокооплачиваемым наставником в дивизионе. Его оклад в армавирском "Торпедо" превышает миллион рублей в месяц.

На текущий момент "Торпедо" занимает последнее место во втором по значимости дивизионе чемпионата России. Кроме того, в соглашении Карпина с армавирцами прописаны солидные бонусы. В частности, за каждую победу наставнику выплачивается премия в размере 5700 долларов, а за вывод команды в Премьер-лигу специалиста ждет премия в размере 560 тысяч долларов.