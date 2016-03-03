Шмидт: «Я все время говорил о победе и внушал игрокам, что они должны верить в успех»

Главный тренер "Майнца" Мартин Шмидт прокомментировал победу своей команды над "Баварией" (2:1) в гостевом матче 24-го тура чемпионата Германии. По словам специалиста, его команде удалось вернуть интригу в чемпионскую гонку.

"Мы очень много говорили об этой игре. После победы над "Байером" была небольшая эйфория. Я сказал ребятам, что пришло время сделать следующий шаг и доставить неприятностей "Баварии". Я все время говорил о победе и внушал игрокам, что они должны верить в успех. Также мы знали, что нам придется обороняться всеми возможными силами. У нас был план, мы знали, что он сработает только в том случае, если выложимся по полной программе. Знаю, вы этого не хотите слышать, но "Майнц" сделал чемпионат Германии чуть интереснее", - сказал он.