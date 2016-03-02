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  • Байдачный: «Кокорин забил в РФПЛ четыре гола. Разве это нормально?»

Байдачный: «Кокорин забил в РФПЛ четыре гола. Разве это нормально?»

2 марта 2016, 23:14
2

Бывший нападающий московского "Динамо" Анатолий Байдачный подверг критике игру бывшего нападающего бело-голубых Александра Кокорина. Напомним, этой зимой форвард стал игроком "Зенита".

– Многие удивляются, что бело-голубые не усилились этой зимой. Но можно ли было найти адекватную замену ушедшим Кокорину и Жиркову?

– Жирков великолепный футболист, но он уже не молод. А Кокорин… Сколько он забил в этом сезоне за "Динамо"?

– Четыре в чемпионате и один в Кубке.

– Разве это нормально? Пять-шесть голов должен забивать крайний полузащитник!

– То есть такому "Динамо" даже Кокорин не помог бы?

– Можно позвать трех нападающих из "Барселоны". Но их же все равно надо тренировать, готовить, вписывать в схему игры. За счет индивидуальных качеств результата не добьешься. Если нет коллектива, командных действий, ничего не выйдет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Кокорин Александр Байдачный Анатолий
Комментарии (2)
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nemolod
1456996089
Байдачный был хорошим форвардом в Динамо,что неудивительно,ведь главным тренером был Константин Иванович Бесков, именно его Динамо была первой советской командой,игравшей в финале Кубка Кубков В 1972 году! И он полностью прав,когда говорит,что именно командные действия прежде всего определяют игру и результат!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1457014480
Когда футболом руководят бывшие профсоюзные деятели толку не будет.
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