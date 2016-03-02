Байдачный: «Кокорин забил в РФПЛ четыре гола. Разве это нормально?»

Бывший нападающий московского "Динамо" Анатолий Байдачный подверг критике игру бывшего нападающего бело-голубых Александра Кокорина. Напомним, этой зимой форвард стал игроком "Зенита".

– Многие удивляются, что бело-голубые не усилились этой зимой. Но можно ли было найти адекватную замену ушедшим Кокорину и Жиркову?

– Жирков великолепный футболист, но он уже не молод. А Кокорин… Сколько он забил в этом сезоне за "Динамо"?

– Четыре в чемпионате и один в Кубке.

– Разве это нормально? Пять-шесть голов должен забивать крайний полузащитник!

– То есть такому "Динамо" даже Кокорин не помог бы?

– Можно позвать трех нападающих из "Барселоны". Но их же все равно надо тренировать, готовить, вписывать в схему игры. За счет индивидуальных качеств результата не добьешься. Если нет коллектива, командных действий, ничего не выйдет.