Хиддинк может получить должность в структуре «Челси»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк может остаться в клубе и после завершения этого сезона.

Владелец лондонского клуба Роман Абрамович хочет сохранить специалиста и готов предложить ему должность в клубной структуре. Контракт Хиддинка с "Челси" истекает летом, и, скорее всего, в следующем сезоне команду будет тренировать другой наставник.

Напомним, что 69-летний Хиддинк возглавил "Челси" в конце декабря прошлого года, сменив на посту главного тренера португальца Жозе Моуринью. При Хиддинке результаты команды улучшились и теперь лондонцы претендуют на попадание в еврокубки.