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Аленичев: «Оборона вызывает беспокойство»

2 марта 2016, 11:50
9

Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев остался недоволен обороной команды после заключительного контрольного матча с "Уралом" (1:2).

"Согласен, что проблемы в обороне есть. В первую очередь это связано с ошибками, которые допускаем в простых ситуациях – еще бы мог понять, если бы нам забивали только хорошие голы. А так защита вызывает большое беспокойство. Надеюсь, в матчах чемпионата таких огрехов уже не будет.

Конечно, помарки в любом случае никуда не денутся. Это часть футбола – и в атаке, и в середине поля, и сзади. Уверен, что будем создавать моменты и забивать. Но хочется сделать акцент на том, чтобы оборона действовала более слаженно и сбалансированно", - сказал Аленичев.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (9)
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Asbjorn
1456908796
Конечно вызывает,Таски отдали, никого не купили,а то что нынешние защитники мягко говоря не уровень и так все знают
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Zeff
1456909478
У ЦСКА оборона тоже не фонтан.
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cruiff
1456911639
Дима ты это только сейчас понял??? Тебе раньше не было понятно, что Макеев, Паршивлюк и Комбаров слабые защитники и что Таски был одним из лучших в итак дырявой обороне? Кто там говорил, что состав укомплектован? В отставку нахрен, клоун!
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Дибала
1456912018
удачи им
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DoNAld DUc
1456915896
Больная тема оборона Спартака
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mehelson
1456916700
с добрым утром
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APchelov
1456936598
А все голы хорошие! Особенно в ворота Спартака )
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