Аленичев: «Оборона вызывает беспокойство»

Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев остался недоволен обороной команды после заключительного контрольного матча с "Уралом" (1:2).

"Согласен, что проблемы в обороне есть. В первую очередь это связано с ошибками, которые допускаем в простых ситуациях – еще бы мог понять, если бы нам забивали только хорошие голы. А так защита вызывает большое беспокойство. Надеюсь, в матчах чемпионата таких огрехов уже не будет.

Конечно, помарки в любом случае никуда не денутся. Это часть футбола – и в атаке, и в середине поля, и сзади. Уверен, что будем создавать моменты и забивать. Но хочется сделать акцент на том, чтобы оборона действовала более слаженно и сбалансированно", - сказал Аленичев.