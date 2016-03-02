Халк: «Деньги решают не все»

Нападающий "Зенита" Халк подтвердил, что получал трансферные предложения этой зимой. Ранее генеральный директор петербуржцев Максим Митрофанов рассказал, что китайский клуб предлагал за бразильца 30 миллионов евро.

– У меня было несколько предложений, но у меня договор с "Зенитом" до 2019 года. Если мне придется уйти летом, то это должен быть вариант, подходящий и мне, и "Зениту".

– Вам предлагали большую зарплату, чем вы получаете в России?

– Могу сказать, что предложение было очень хорошим. Но не так давно я подписал новый контракт с "Зенитом", и клуб не собирается меня продавать. Я уважаю "Зенит" и его руководство. Я бы хотел когда-нибудь вернуться в Бразилию, потому что там я успел поиграть совсем мало.

– Вы готовы играть в Бразилии за меньшие деньги?

– Деньги решают не все в жизни. Я уже опытен, у меня прекрасная семья и хорошее финансовое положение. Как я уже говорил, все в руках божьих. Я не знаю, когда вернусь в Бразилию – через год или через три, но я вернусь. Надеюсь поиграть за "Палмейрас" – это будет здорово. Но я – профессионал, и для меня не проблема поиграть и за другую команду, – сказал Халк в интервью Diario.