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Халк: «Деньги решают не все»

2 марта 2016, 00:06
4

Нападающий "Зенита" Халк подтвердил, что получал трансферные предложения этой зимой. Ранее генеральный директор петербуржцев Максим Митрофанов рассказал, что китайский клуб предлагал за бразильца 30 миллионов евро.

– У меня было несколько предложений, но у меня договор с "Зенитом" до 2019 года. Если мне придется уйти летом, то это должен быть вариант, подходящий и мне, и "Зениту".

– Вам предлагали большую зарплату, чем вы получаете в России?

– Могу сказать, что предложение было очень хорошим. Но не так давно я подписал новый контракт с "Зенитом", и клуб не собирается меня продавать. Я уважаю "Зенит" и его руководство. Я бы хотел когда-нибудь вернуться в Бразилию, потому что там я успел поиграть совсем мало.

– Вы готовы играть в Бразилии за меньшие деньги?

– Деньги решают не все в жизни. Я уже опытен, у меня прекрасная семья и хорошее финансовое положение. Как я уже говорил, все в руках божьих. Я не знаю, когда вернусь в Бразилию – через год или через три, но я вернусь. Надеюсь поиграть за "Палмейрас" – это будет здорово. Но я – профессионал, и для меня не проблема поиграть и за другую команду, – сказал Халк в интервью Diario.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Халк
Комментарии (4)
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nitto
1456867582
Легионер.
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шеффилд таун
1456887537
да, деньги решают не всё , наверное.
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hodyrev
1456899946
Помню когда зенит выйграл 4 матча группового этапа халк говорил что хочет до конца карьеры подписать контракт с зенитом)))да там все по сути это говорили)
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С-Пб on-line
1456902887
Давай прибавляй на поле, и побольше в пас играй
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