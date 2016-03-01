Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Митрофанов: «Китайцы предлагали за Халка 30 миллионов, но он стоит не столько»

    Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов рассказал о попытке китайских клубов приобрести нападающего Халка.

    – По Халку было предложение на 30 миллионов евро, присланное в последний день перед закрытием трансферного окна. Можете сами догадаться, какой ответ дал "Зенит". Он был соответствующим: спасибо, но, во-первых, Халк стоит не столько, а во-вторых, дела так не делаются.

    – Утверждалось, что китайцы готовы платить Халку 20 миллионов евро в год. На самом деле лидера "Зенита" соблазняли такими цифрами?

    – Скажу так: коллеги с китайского рынка пытаются действовать не совсем корректно, стремятся "взорвать" голову футболисту, в том числе гигантскими суммами. Более подробно эту тему позвольте мне не комментировать, но подобная тактика ими используется. Представьте, приходит некий человек, который не имеет никакого отношения к конкретным клубам и на которого не распространяются никакие регламенты. Тем более сейчас даже как таковых агентов нет. Их отменили, поэтому любой может позиционировать себя в качестве агента. Этот человек рисует сумму на бумажке, а чем она подкреплена, неизвестно. Однако у игрока в голове начинают происходить химические процессы, которые, в общем-то, можно понять и объяснить.

    – Думаете, у Халка эти процессы происходили?

    – Уверен в этом. Поверьте, мы много чего объясняли Халку. Долго с ним разговаривали. Всех деталей рассказывать не могу. В любом случае игроку сложно жить, держа в голове обещанную гигантскую сумму. Я видел это, – сказал Митрофанов.

    Отметим, что Transfermarkt оценивает стоимость Халка в 37 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2016 23:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11