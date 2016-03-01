Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Галатасарай» уволил главного тренера

1 марта 2016, 20:01

"Галатасарай" отправил в отставку главного тренера команды Мустафу Денизли.

До назначения нового наставника руководить командой будет тренер молодежного состава Орхан Атик.

После 23 туров турецкой Суперлиги "Галатасарай" находится на пятой позиции. Кроме того, турецкий клуб на минувшей неделе выбыл из розыгрыша Лиги Европы, проиграв "Лацио" в ответной встрече со счетом 1:3.

Денизли возглавлял "Галатасарай" с 2015 года. Это был третий приход наставника на этот пост: ранее он был главным тренером стамбульцев в 1987-1989 и в 1990-1992 годах.

Источник: ФК «Галатасарай»
Турция. Суперлига Европа Галатасарай Денизли Мустафа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
7
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
119
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
3
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
3
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
17:20
Все новости
Все новости
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
5
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
6
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
10
33-летний Лукаку определился с новым клубом
Вчера, 21:11
1
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 17:20
6
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
Вчера, 15:00
12
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
Вчера, 13:06
1
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
7 августа
Агент Батракова прокомментировал информацию о баснословной комиссии за трансфер в «Галатасарай»
7 августа
Видео30 тысяч фанатов устроили фурор на презентации Салаха в новом клубе
7 августа
Стало известно, вступит ли «Локомотив» в переговоры с «Галатасараем» по Батракову
6 августа
3
Канчельскис дал совет Батракову, как быть с предложением от «Галатасарая»
6 августа
5
Видео25 тысяч фанатов нового клуба Салаха встретили игрока в аэропорту
6 августа
«Галатасарай» увеличил предложение по Батракову до 33 миллионов
6 августа
19
ФотоСалах подписал контракт с турецким клубом
6 августа
3
Новая информация по возможному переходу Батракова в «Галатасарай»
6 августа
5
Названа сумма, которую «Галатасарай» готов выплатить за Батракова
6 августа
6
Стало известно, было ли у «Краснодара» предложение по Агкацеву от турецкого клуба
6 августа
«Галатасарай» достиг соглашения об условиях контракта с Батраковым
6 августа
5
Аугусто рассказал о влиянии Текке на свой трансфер в «Зенит»
5 августа
Салах может сыграть против «Зенита» осенью
5 августа
3
«Галатасарай» улучшил предложение по Батракову
5 августа
16
Турецкий журналист – о ценах на Кисляка и Батракова: «Русские сошли с ума»
4 августа
12
ЦСКА шокировал «Бешикташ» ценой на Кисляка
4 августа
7
«Краснодар» ответил на предложение «Фенербахче» по Агкацеву
4 августа
7
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
4 августа
1
Салах договорился с новым клубом
4 августа
Мостовой сказал, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
4 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+