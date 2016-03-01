«Галатасарай» уволил главного тренера

"Галатасарай" отправил в отставку главного тренера команды Мустафу Денизли.

До назначения нового наставника руководить командой будет тренер молодежного состава Орхан Атик.

После 23 туров турецкой Суперлиги "Галатасарай" находится на пятой позиции. Кроме того, турецкий клуб на минувшей неделе выбыл из розыгрыша Лиги Европы, проиграв "Лацио" в ответной встрече со счетом 1:3.

Денизли возглавлял "Галатасарай" с 2015 года. Это был третий приход наставника на этот пост: ранее он был главным тренером стамбульцев в 1987-1989 и в 1990-1992 годах.