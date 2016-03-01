Ромуло не собирается покидать «Спартак»

Полузащитник "Спартака" Ромуло развеял слухи о своем уходе из команде. Также бразилец рассказал о том, как прошли сборы для красно-белых.

"Сборы получились очень продуктивными. Конечно, еще есть над чем работать, но, считаю, мы отлично готовы к старту второй части чемпионата. Надеюсь, начнем ее с победы над ЦСКА. Мое возвращение в чемпионат Бразилии? Это всего лишь слухи! В Бразилии много неправды пишут. Говорю же, не собираюсь никуда уходить. Я счастлив в "Спартаке", — сказал он.

В текущем розыгрыше РФПЛ бразилец сыграл в 10-ти матчах за свою команду.