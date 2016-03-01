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    Миланов: «Вернусь в строй через 4-6 недель»

    Полузащитник "Грассхоппера" Георги Миланов детально рассказал о характере травмы, которую он получил в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии с "Вадуцем" (1:1).

    "Я хочу опровергнуть слухи, просочившиеся в прессу, о том, что у меня разрыв связок колена. К сожалению, я травмировался, но это не колено, а голеностоп. В лучшем случае я вернусь в строй через 4-6 недель. Хочу поблагодарить швейцарских врачей за профессионализм", – написал он в Instagram.

    Напомним, что на правами на футболиста владеет московский ЦСКА, а в швейцарском клубе он играет на правах аренды

    Источник: Instagram

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    01.03.2016 07:59
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