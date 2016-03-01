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  • Агент: «В Австралии Благо предложили очень маленькую зарплату»

Агент: «В Австралии Благо предложили очень маленькую зарплату»

1 марта 2016, 06:21

Агент полузащитника "Рубина" Благо Анзор Гаргаев прокомментировал ситуацию с трудоустройством своего клиента.

"Интерес со стороны австралийского клуба был, но не срослось, так как там ему предложили очень маленькую зарплату.

Интерес проявлял клуб из Эмиратов "Аль-Шабаб". Но тоже не успели, у них заявка заканчивается так же, как в Европе, но я встречался с руководителями и они все еще проявляют интерес к Георгиеву. Возможно, вернемся к этому вопросу по окончанию их чемпионата, он заканчивается 15 мая.

У него ситуация такая, что до 1 марта его отпустили, Благо может самостоятельно тренироваться и искать варианты. Но в России не получилось, потому что у него 3 игры дисквалификации, из-за этого многие клубы не захотели видеть его в команде.

В Европе не успели. 1 марта он вернется в Казань, где будет решаться, совместно с нами и представителями "Рубина", его будущее в команде", — сказал агент.

Напомним, что в "Рубине" официально заявили о том, что не рассчитывают на футболиста.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин Благо
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