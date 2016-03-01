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    Орлов: «Выпады Виллаш-Боаша против Мутко продуманы на много ходов вперед»

    Известный комментатор Геннадий Орлов уверен, что главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш неспроста уклоняется от ответов на вопросы о Халке.

    "Виллаш-Боаш избегает ответов на вопросы журналистов о Халке. Думаю, это умышленно. Открою маленький секрет. В подтрибунных помещениях "Петровского" очень красивые фотографии, потому что в "Зените" много лет работает великолепный фотокорреспондент Вячеслав Евдокимов. У меня свой маленький ритуал – пройтись по этим коридорам перед матчем. Вижу, что некоторые фото поменяли. Спросил – кто. Оказывается, Виллаш-Боаш лично выбрал фотографии и попросил повесить их в тех местах, которые он указал.

    Галерея из фотографий с празднованием голов оказывает позитивное воздействие на игроков, которые идут по коридору перед матчем. Андре ничего не говорит и не делает просто так. Раз Виллаш-Боаш уходит от вопросов про Халка, он что-то под этим подразумевает. Даже его выпады в адрес Мутко в прошлом году продуманы на много ходов вперед. Виллаш-Боаш не так прост, несмотря на свой молодой возраст", – сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.03.2016 01:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 1 марта 2016, 12:07

      А что за вопросы у журналистов по Халку? Он вроде сказал, что доволен своим положением и готов играть в Зените пока ноги ходят.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 марта 2016, 09:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хулка лишили десятков миллионов....

      -5
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 марта 2016, 01:49

      Халк сам говорил что хочет в Португалию, уйдет нытик, и если предложат хорошие деньги, то и Халк за ним

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 01:37

      О чём он, этот плохо видящий комментатор? Решение по Халку АВБ самостоятельно не примет, ага, а в отношении некоего Мутко у нас у каждого камень за пазухой.

      5
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат > Aztec58 1 марта 2016, 11:41

      Объясняю, раз вам не понятно очевидное. Халк говорил в одном вью, что хочет в Португалию, а в другом - что АВБ для него лучший тренер. АВБ летом уходит. Халк, очевидно, не хочет играть при не португальском тренере, раз руководство Зенита готово было ради него нанять никчемного Соузу и даже начало переговоры. Однако Миллера в высокой квалификации Соузы (потребовавшего зарплату как у АВБ) убедить вроде бы не удалось. Поэтому над Халком нависла угроза играть с неугодным ему тренером. Он плюнул на спортивный режим, набрал жирка, и стал плохо играть. Очевидно, он захотел уйти вместе с АВБ, но его удерживает гигантский контракт, который можно разорвать только по обоюдному согласию.

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