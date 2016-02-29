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Налдо получил серьезную травму в матче с «Баварией»

29 февраля 2016, 17:44

Защитник "Вольфсбурга" Налдо может пропустить остаток сезона из-за травмы плеча, которую он получил в матче Бундеслиги с "Баварией" (0:2).

У бразильца диагностирован вывих акромиально-ключичного сочленения с разрывом связок. В скором времени его ждет операция.

"Каждая травма неприятна, но Налдо в этом сезоне был основным звеном в центре нашей обороны. Мы надеемся, что он быстро поправится, но есть вероятность, что он пропустит остаток этого сезона", — сказал главный тренер "волков" Дитер Хеккинг.

Источник: ФК «Вольфсбург»
Германия. Бундеслига Германия Вольфсбург Бавария Налдо
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