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    Мостовой: «Меня слова Слуцкого о Кержакове не удивили»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на заявление главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого, который не исключил варианта, при котором нападающий "Цюриха" Александр Кержаков поедет в составе национальной команды на чемпионат Европы-2016.

    "Меня слова Леонида Слуцкого не удивили. Если Кержаков будет стабильно играть в "Цюрихе" и забивать голы, он должен быть вызван в сборную России. Пока непонятно, кто станет основным нападающим сборной. Кто-то играет и не забивает, кто-то вообще не играет пока что, кто-то только начал играть. У главного тренера сейчас есть огромный выбор на каждую позицию", – сказал Мостовой.

    Напомним, что правами на Кержакова владеет "Зенит", а в "Цюрихе" он играет на правах аренды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.02.2016 13:35
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