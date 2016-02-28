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    Мутко: «Кубань» и «Краснодар» могли бы решить свои проблемы, объединившись в один клуб»

    Глава Российского футбольного союза и министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что проблемы, периодически возникающие у "Краснодара" и "Кубани", можно решить, объединив их в один клуб.

    "В Краснодаре я говорил: понимаю, вы хотите быть, как Манчестер. Манчестер – маленький шахтерский город, два клуба мирового уровня… У нас "Кубань" и "Краснодар" – два клуба мирового уровня в одном городе. Конечно, то один испытывает проблемы, то другой. А если б они создали один клуб? Могучий и серьезный, объединили бы болельщиков вокруг этого клуба", – сказал Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    28.02.2016 21:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +354

      REDAT 29 февраля 2016, 17:02

      Да товарищ Мудко, такую глупость только ты мог ляпнуть!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 29 февраля 2016, 07:50

      А давай все московские клубы объедини в один сначала ! Тогда и у них проблем не будет...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 февраля 2016, 22:48

      Хочет Сочинский клуб в рфпл притулить....или крымский.... а чем там кстати закончилось?

      -1
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      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS > андрей андреев 29 февраля 2016, 10:50

      Кто нашим крымским сейчас разрешит играть?((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > андрей андреев 29 февраля 2016, 22:00

      Отреклись от крымского футбола на период вероятного распила мундиального бабла, ага.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 28 февраля 2016, 22:43

      Манчестер маленький 2,2 Млн чел(с агломерацией) шахтерский городишко, Краснодар - миллионник в 3 раза больше чем, например, Саранск(Мордовия).

      У Мутко явные проблемы и с географией и с футболом.

      6
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 28 февраля 2016, 22:35

      Он только заступил на пост, а я его уже ненавижу

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      amg063 28 февраля 2016, 22:29

      А какие у Краснодара проблемы?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      саша кул > amg063 29 февраля 2016, 00:06

      с языка снял

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 28 февраля 2016, 22:00

      ТЫ СБРЕНДИЛ ДЯДЯ! ДЛЯ НАЧАЛА ОБЪЕДИНИ ЦСКА СО СПАРТАКОМ ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ И В КРАСНОДАРЕ ПОДУМАЮТ.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 28 февраля 2016, 21:48

      Надо увеличивать количество клубов, количество дивизионов, большее количество регионов подключать и создавать для российских клубов нормальные условия, а он идет по пути наименьшего сопротивления... Печально, что такие банальные мысли у наших руководителей.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 февраля 2016, 21:45

      А ещё создать лигу чемпионов России

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 февраля 2016, 21:40

      И московские клубы тоже в кучу! И назвать Столичной

      5
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