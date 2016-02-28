Сарсания: «Китайский клуб предлагал за Халка меньше 100 миллионов»

Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что сине-бело-голубые действительно получали от одного из китайских клубов крупное предложение по нападающему Халку.

– Допускаете, что у Халка было предложение из Китая?

– Не то что допускаю, а знаю – был вариант из Китая.

– Почему не отпустили?

– "Зенит" показал, что для клуба важно добиться результата, а Халк – игрок определяющий. Если бы его отпустили, было очень сложно. Кто бы взял потом на себя ответственность за результат?

– За него 100 миллионов евро давали?

– Нет, меньше.

– Но ведь можно и допустить, что и с Халком "Зенит" не пройдет "Бенфику"?

– Можно. Что, "Бенфика" слабая команда?

– Да, слабая.

– Она не такая сильная, как была раньше, но она не слабая – совершенно точно. Конечно, если сравнивать с парой ПСЖ – "Челси", то пара "Зенита" и "Бенфики" послабее, скорости там другие.

Напомним, в "Зенит" Халк перешел в 2012 году. По данным Transfermarkt, стоимость бразильского нападающего составляет 37 миллионов евро.