Бышовец: «Селезнев компенсирует «Кубани» уход Мельгарехо»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением о приобретении краснодарской "Кубанью" форварда днепропетровского "Днепра" Евгения Селезнева.

"Селезнев достаточно хороший игрок, у него есть бомбардирские качества. Я его помню еще по донецкому "Шахтеру". Приход украинца компенсирует потерю Мельгарехо. В прошлом году осталась неудовлетворенность от игры и Павлюченко, и Аршавина. Им не удалось воспользоваться хорошим шансом, чтобы как-то реабилитироваться перед болельщиками. Я считаю, что приобретение Селезнева – несомненно, усиление для "Кубани", - заявил Бышовец.