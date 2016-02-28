«Тоттенхэм» - «Суонси Сити». Смотреть онлайн

В матче 27 тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" дома сыграет с "Суонси Сити". Валлийцы решают задачу по выживанию в высшем дивизионе, а лондонцы, в свою очередь, мечтают о, как никогда близком, чемпионстве и не могут себе позволить осечки в подобном матче.

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Начало игры "Тоттенхэм" - "Суонси Сити" в 17:05. Не пропустите!