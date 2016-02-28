Семшов: «Вряд ли Широков или Еременко захотят сидеть в ЦСКА на лавке»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением о том, как главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий будет использовать новичка команды хавбека Романа Широкова.

— Слуцкий, когда брал Широкова в ЦСКА, прекрасно отдавал себе отчет, что у последнего долго не было игровой практики. Значит, тренер учитывал все связанные с этим риски. Конечно, Леонид Викторович при этом учитывал и интересы национальной команды. Широков – очень важный игрок для сборной России, и перед решающей стадией чемпионата Европы ему нужна постоянная практика. Кроме того, как только пошли первые разговоры о возможном переходе Романа в ЦСКА, Слуцкий наверняка посвятил много времени анализу – где его лучше всего использовать и в сочетании с какими другими футболистами. Думаю, в итоге будет найден вариант, при котором на поле одновременно будут выходить и Широков, и Еременко, и Дзагоев. По-другому быть не может…

— Понятно, что Широков будет играть на позиции "под нападающим", на которой в прошлом году выступал Еременко. У последнего остаются два варианта – либо на левый фланг, либо в запас.

— Такими игроками, как Еременко и Широков, разбрасываться нельзя. Если людей подобного уровня мастерства, с соответствующими футбольными запросами и ожиданиями по части игрового времени, посадить на скамейку – в команде может возникнуть серьезный психологический дисбаланс. Вряд ли они захотят сидеть на лавке. Каждый из них способен привносить в игру ЦСКА креатив, причем этого креатива будет гораздо больше, если начинать матч с первых минут. И Леонид Викторович, конечно, это прекрасно понимает.