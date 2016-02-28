Мертезакер: «Мы помним, как побеждать на «Олд Траффорд»

Защитник "Арсенала" Пер Мертезакер, преодолевший рубеж в 200 матчей за клуб, перед игрой 27-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" призвал команду собраться с силами и забыть встречу Лиги чемпионов против "Барселоны".

"В игре против "Барселоны" мы создали немало голевых моментов, и неплохо справлялись с давлением. Конечно, многие в нас сомневались, но в матче есть и позитивные моменты, и отдельный положительный опыт можно усвоить.

Перед игрой с "МЮ" мы занимаем неплохое положение в турнирной таблице, и сдаваться в чемпионской гонке мы не намерены. У нас есть возможность сконцентрироваться на Премьер-лиге и поскорее забыть последние 20 минут матча с "Барселоной".

Победа над "Лестером" укрепила нашу уверенность в своих силах, и мы продолжаем борьбу, будем двигаться шаг за шагом. В воскресенье у нас есть отличный шанс одержать очередную победу, чтобы показать, что мы готовы к борьбе за чемпионство.

Прошлогодняя кубковая победа нам поможет, это отличный опыт, и о ней стоит помнить, когда приезжаешь на "Олд Траффорд". Матч будет интересным, и стоит использовать все то позитивное, что было в матче с "Барселоной", чтобы показать свой лучший футбол", - сказал Мертезакер.