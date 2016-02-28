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  • Червиченко: «Пресса назвала Давыдова «новым Месси», результат не заставил себя долго ждать»

Червиченко: «Пресса назвала Давыдова «новым Месси», результат не заставил себя долго ждать»

28 февраля 2016, 06:05

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал зимнюю трансферную кампанию своей бывшей команды.

- Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд считает, что клуб проспал трансферное окно...

- Кроме покупки Лоренцо Мельгарехо вроде "Спартак" никем и не усилился. Сергей Песьяков вернулся из аренды?! Это больше для улыбки, мне кажется. Честно говоря, я не думаю, что кто-то что-то проспал. Усиливаться некем, как я думаю, да и у "Спартака" штат, скорее, раздут. Много игроков в команде, качество которых не соответствует желанию руководства видеть клуб на первом месте. Если говорить "Спартаке" коренным образом, то в команде нужно усиливать все позиции: нужен и вратарь, и защитники, и полузащитники, и нападающий... возможно, даже тренерскую позицию нужно усиливать.

- Молодые футболисты клуба в лице Антона Митрюшкина и Дениса Давыдова, о которых говорили очень много лестных вещей, команду покинули...

- Когда Давыдов только начинал и проявлял себя неплохо, я сказал: "Главное не начинать его хвалить". Пресса же назвала его "новым Месси", результат не заставил себя долго ждать: звездная болезнь и в путь, тернистый, через команды ФНЛ, через команды, которые сражаются за выживание... Давыдов не первый, Давыдов не последний, здесь все понятно.

Не знаком с ситуацией по Митрюшкину. Он подавал хорошие надежды, правда, его бросали несколько раз под танки, и из под этих танков он запускал. У "Спартака" есть тренерский штаб, которому, видимо, кажется, что Антон не сможет заменить Реброва.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Песьяков Сергей Давыдов Денис Мельгарехо Лоренцо Митрюшкин Антон Червиченко Андрей
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