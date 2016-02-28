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    Кубок России. «Зенит» не без труда обыграл «Кубань» и вышел в полуфинал Кубка России

    "Зенит" лишь в дополнительное время смог переиграть "Кубань" в 1/4 финала Кубка России. Победу петербургцам вместе с путевкой в полуфинал принес гол Маурисио на 104-й минуте встречи.

    Кубок России. 1/4 финала

    Зенит (Санкт-Петербург) – Кубань (Краснодар) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Маурисио, 104.

    Зенит: Лодыгин, Жирков (Смольников, 74), Кришито, Нету, Анюков, Юсупов (Шатов, 67), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Данни, Дзюба, Халк.

    Кубань: Беленов, Зотов, Шандао, Сантана, Аподи, Букур, Рабиу, Каретник (Майрович, 106), Георгиевский (Лобкарев, 79), Концедалов, Селезнев (Бальде, 46).

    Предупреждения: Селезнев, 5; Концедалов,56; Халк, 62; Сантана, 75; Рабиу, 82; Шандао, 85.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 22:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +81

      zeni 29 февраля 2016, 07:33

      Зенит возьмет и чемпионство, и кубок РФ.Будет ТАК!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +15

      lutsay 29 февраля 2016, 06:53

      ну да, без труда)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +665

      Snerg 29 февраля 2016, 04:25

      вы что ребята ,?))) все зенит свое отыграл) теперь ему никакой газпром не поможет)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +20

      uc83 29 февраля 2016, 00:10

      Кубань держалась, старалась. Зенит же взял свое в доп.время. Маурисио хорошее приобретение Зенита. Еще принесет очки Зениту. Но как кубковая игра, матч удался. Обе команды молодцы.

      3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 28 февраля 2016, 23:45

      Унылый футбол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 февраля 2016, 23:29

      Вымучали, с бенфикой ой как тяжко будет

      4
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 28 февраля 2016, 23:06

      Год назад в февральских играх против ПСВ у Халка не было лишнего веса, и он бежал не хуже Смольникова. Сейчас это просто какой-то боров. Возможно, Халк готовится к уходу любимого нытика-тренеришки, т.е. не факт, что он вообще наберет форму в этом сезоне. А нам, болельщикам, надо морально готовиться к вылету из ЛЧ. Хорошо бы избежать разгрома как Краснодар, о большем и не мечтайте.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 29 февраля 2016, 21:55

      В этот раз соглашусь)))

      0
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      Рейтинг: +14

      @Igorello97 28 февраля 2016, 23:01

      Маурисио офигительный голешник

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 февраля 2016, 22:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Противно когда комментаторы болеют за 1 команду. А Зенит-никакой))))5-6 место...

      -4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > андрей андреев 28 февраля 2016, 23:33

      Орлов по другому не может

      0
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      Рейтинг: +1

      hayasik > 3a zenit 29 февраля 2016, 12:01

      Чемпионом будет !

      0
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