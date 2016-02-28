Бундеслига. «Боруссия» Д одолела «Хоффенхайм», «Майнц» обыграл «Байер»

В матче 23-го тура дортмундская "Боруссия", играя в большинстве, сумела сломить сопротивление "Хоффенхайма" – 3:1.

В другой встрече "Майнц" нанес поражение "Байеру" – 3:1. Дубль в составе хозяев оформил Юнус Малли.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

Боруссия Д – Хоффенхайм – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Руди, 25; 1:1 – Мхитарян, 81; 2:1 – Рамос, 85; 3:1 – Обамеянг, 90.

Удаление: Руди, 58.

Майнц – Байер – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Малли, 14; 2:0 – Кордоба, 32; 3:0 – Малли, 58 (с пенальти); 3:1 – Чичарито, 65.

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