Рамос: «Криштиану просто неправильно выразился»

Защитник "Реала" Серхио Рамос подвел итог матча 26-го тура Примеры против "Атлетико" (0:1).

"После плохих результатов отзывы о нас тоже будут плохими, но я не собираюсь искать оправданий. Как капитан я горжусь всеми игроками, теперь мы должны быть едины, должны поддерживать друг друга и жертвовать собой", – сказал Рамос.

Также футболист прокомментировал высказывание своего одноклубника Криштиану Роналду, который заявил, что другие игроки команды не соответствуют его уровню, и это является причиной неудач.

"Я не думаю, что Криштиану хотел обвинить кого-то из своих партнеров, я его очень хорошо знаю. Он просто неправильно выразился".