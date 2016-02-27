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    Бубнов: «Не понимаю, зачем «Локомотив» приобрел Шкулетича»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич не способен в полной мере заменить перешедшего в "Эвертон" форварда Умара Ниасса.

    "Главная мысль по игре "Локомотива": пока не найдена замена Ниассу. Форвард Петар Шкулетич – игрок совсем другого формата, а потому как альтернатива рассматриваться не может. Зачем его покупали? Это уже вопрос к Ольге Смородской. Понимая это, Игорь Черевченко вынужден даже обходиться без нападающих и ставить в атаку номинального хавбека Алексея Миранчука", – рассказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    27.02.2016 16:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 февраля 2016, 16:20

      Была разнарядка потратить деньги, вот и приобрели Шкулетича

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 16:15

      Давно говорю, что юги, особенно сербы, давно уже не те, и тащить их в РоссиЮ - только деньги выбрасывать, ага. Слежу за чемпионатом Сербии, смотрю в Инете, иногда езжу на дерби - захватывающее зрелище, но играют там совсем в другой футбол, далёкий от РФПЛ.

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