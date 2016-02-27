Яровинский: «Правильно, что молодые российские футболисты уезжают играть в Европу»

Глава селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский отметил, что отъезд молодых российских игроков в зарубежные клуба для получения игровой практики является правильным решением.

"Правильно, что молодые российские футболисты уезжают играть в Европу. Там ребята будут иметь игровую практику и расти. У молодых футболистов разумные контракты, они думают не о деньгах. Если им и приходится в чем-то уступить, то они идут на это очень легко.

Часто нам приходится убеждать руководство европейских клубов, что ребята могут им помочь. Но, глядя на успехи Вячеслава Караева, Дмитрия Ефремова, ребят из португальской "Лейрии", европейцы начинают смотреть на наших юных футболистов по-другому", – сказал Яровинский.

В настоящий момент в Европе выступают более двадцати молодых россиян. Наибольшее их количество сосредоточено в чемпионатах Португалии и Чехии.