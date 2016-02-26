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  • Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Ливерпулем»

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Ливерпулем»

26 февраля 2016, 15:28
18

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Отметим, что жребий свел между собой две английские команды "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", также на стадии 16 лучших друг с другом сыграют две испанские команды "Атлетик" и "Валенсия".

Все пары 1/8 финала Лиги Европы выглядят следующим образом:

"Шахтер" (Украина) — "Андерлехт" (Бельгия),
"Базель" (Швейцария) — "Севилья" (Испания),
"Вильярреал" (Испания) — "Байер" (Германия),
"Атлетик" (Испания) — "Валенсия" (Испания),
"Ливерпуль" (Англия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия),
"Спарта" (Чехия) — "Лацио" (Италия),
"Боруссия" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия),
"Фенербахче" (Турция) — "Брага" (Португалия).

Источник: УЕФА
Лига Европы Лига Европы Манчестер Юнайтед Ливерпуль Тоттенхэм Боруссия Д Атлетик Валенсия
Комментарии (18)
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armen10
1456490419
Интересная пара дортмунд и шпоры.ну и мю с ливером классика! Глори мю!
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Igorello97
1456496987
А Лига Европы в этом сезоне посолидней смотрится, чем в прошлом.
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Liverpool-The-Best
1456500895
Круть!
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кто там
1456501716
хм. 3 бразильца в той игре у шакты теперь и не пошутить про сборную Бразилии. а так конечно же успеха в ЛЕ.
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Лыков
1456503697
Равные пары, хохлам повезло
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Громит
1456508542
Клопп, you'll never walk alone!
Ответить
roman230582
1456510462
Будет на что посмотреть
Ответить
serginho8
1456590105
некоторые пары достойны 1/4 лиги чемпионов! шахтер севилья вильярреал атлетик ливерпуль
лацио БД фенер
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fakel-vrn
1456595983
еслибы локо и краснодар прошли.... возможно могли бы и 1\4 пройти.... ну эт так...из разряда рассуждений))
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Wagarti
1456608821
Ммм... Боруссия - Шпоры. Шикарно. И сразу вспоминается, как в прошлом году в Англии засудили Днепр.
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