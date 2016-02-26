Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Ливерпулем»

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Отметим, что жребий свел между собой две английские команды "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", также на стадии 16 лучших друг с другом сыграют две испанские команды "Атлетик" и "Валенсия".

Все пары 1/8 финала Лиги Европы выглядят следующим образом:

"Шахтер" (Украина) — "Андерлехт" (Бельгия),

"Базель" (Швейцария) — "Севилья" (Испания),

"Вильярреал" (Испания) — "Байер" (Германия),

"Атлетик" (Испания) — "Валенсия" (Испания),

"Ливерпуль" (Англия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия),

"Спарта" (Чехия) — "Лацио" (Италия),

"Боруссия" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия),

"Фенербахче" (Турция) — "Брага" (Португалия).