Романцев: «Посоветую фанатам «Краснодара» лучше болеть за свою команду»

Бывший главный тренер сборной России и "Спартака" Олег Романцев выразил мнение, что болельщики не достаточно сильно поддерживали "Краснодар" во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против пражской "Спарты" (0:3).

"Очень не понравились краснодарские болельщики, которые любят свою команду только тогда, когда она побеждает. Настоящие поклонники должны выпить горькую чашу до конца вместе с клубом. Посоветую фанатам "Краснодара" лучше болеть за свою команду.

Одна из причин поражения "Краснодара" — нехватка игровой практики. Здесь мы пожинаем плоды нашей изысканной осени. Когда погодные условия позволяли играть, были хорошие поля — мы были в отпуске", - отметил Романцев.