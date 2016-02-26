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Юсупов не захотел возвращаться в «Динамо»

26 февраля 2016, 14:24
4

Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов, ранее выступавший за московское "Динамо", мог вернуться в стан бело-голубых этой зимой.

Как сообщает источник, москвичи хотели арендовать хавбека, не проходящего в основной состав питерского клуба, до конца сезона. Отмечается, что финансовые условия контракта, предлагаемого Юсупову были сопоставимы с его соглашением с "Зенитом", однако игрок ответил "Динамо" отказом.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл в 21 матче за сине-бело-голубых и отметился одной результативной передачей.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Юсупов Артур
Комментарии (4)
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Tri
1456491987
Слишком много о себе возомнил. Дружба с денисовым даром не прошла.
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APchelov
1456492413
Забурел Артурка в Питере
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андрей андреев
1456495369
Динамо-дно
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jet andy
1456501128
Сразу было понятно что он в Зените не приживется как и Рязанцев.
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