Юсупов не захотел возвращаться в «Динамо»

Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов, ранее выступавший за московское "Динамо", мог вернуться в стан бело-голубых этой зимой.

Как сообщает источник, москвичи хотели арендовать хавбека, не проходящего в основной состав питерского клуба, до конца сезона. Отмечается, что финансовые условия контракта, предлагаемого Юсупову были сопоставимы с его соглашением с "Зенитом", однако игрок ответил "Динамо" отказом.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл в 21 матче за сине-бело-голубых и отметился одной результативной передачей.