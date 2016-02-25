Бышовец: «Краснодар» может не только бороться за выход в следующий этап, но и ставить задачи выше»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своих ожиданиях от матча 1/16 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и пражской "Спартой". Напомним, что в первом матче подопечные Олега Кононова проиграли чехам со счетом (0:1).

"В первом матче "Краснодар" не смог проявить свои лучшие качества. У команды есть достаточный потенциал, чтобы бороться не только за выход в следующий этап, но и ставить задачи выше. Клубу не удалось показать себя в контратаках, и в этом была основная проблема россиян на выезде. К сожалению, "Краснодар", имея свой стиль и достаточное количество сильных игроков, не сумел реализовать свое преимущество.

Ответная игра для команды не будет просто матчем престижа, это будет борьба за реальные возможности в этом розыгрыше Лиги Европы. Игроки являются весьма квалифицированными, и они приобрели хороший опыт. К тому же есть преимущество собственного поля.

Однако нельзя недооценивать "Спарту" и не стоит ориентироваться на матч в гостях. Эта команда также может преподнести сюрпризы, ее и вовсе устраивает ничейный результат. Поэтому российскому клубу нужна только победа, а атакующего потенциала у "Краснодара" достаточно. Думаю, встреча завершится с разницей в два мяча в пользу российской команды", - сказал Бышовец.