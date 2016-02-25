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    Юрист: «Анжи» имел полное право уволить Леонардо»

    Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал сагу с увольнением Леонардо из "Анжи".

    "В футболе все немного сложнее, чем в обычных трудовых отношениях. Если на другой работе вам могут интерпретировать прогул за отсутствие в течение четырех часов подряд и уволить, то в спорте, как правило, этот период несколько дольше. "Анжи" отправлял Леонардо уведомления с просьбой явиться, футболист их проигнорировал и отсутствовал на протяжении трех сборов. Клуб имел полное право расторгнуть договор с этим футболистом", - сказал Прокопец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.02.2016 17:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 февраля 2016, 18:50

      Разве Анжи хоть когда-нибудь бывает неправ, а?

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