Окслэд-Чэмберлен может пропустить Евро-2016

Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслэд-Чэмберлен может не сыграть во оставшихся матчах сезона. Дело в том, что футболист английской сборной получил сразу две травмы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:2).

В результате столкновения с Хавьером Маскерано 22-летний игрок повредил не только связки правого колена, но и голеностоп. Напомним, что в том матче он был заменен на 50-й минуте.

Как сообщает источник, сегодня Окслэд-Чемберлену предстоит МРТ, по результатам определятся сроки его восстановления. Есть предпосылки думать о том, что футболист пропустит Евро-2016.