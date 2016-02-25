Ребров: «Пропущенные голы и моменты у наших ворот – это только наши ошибки»

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров подвел итог первого матча 1/8 Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:3).

"Я думаю, что в первом тайме мы дали "Манчестер Сити" проявить их самые сильные стороны. Теряли очень много мячей в середине поля. Это та команда, которая только на этом и строит игру – быстрые нападающие, быстрые фланговые игроки. Они использовали на 100% наши ошибки. Я думаю, те мячи, которые мы пропустили и те моменты, которые были у наших ворот – это только наши ошибки.

Конечно, это опыт для наших игроков. Надеюсь, они сами понимают, что на таком уровне совершать такие ошибки непростительно. Мы учимся, разберем эту игру.

Я думаю, что Манчестер Сити заслуженно выиграл. Их подбор исполнителей, особенно в атаке – он виден невооруженным глазом.

Мы играли против команды высочайшего уровня. В плей-офф практически никто из ребят не играл. По ним видно было, что они были зажаты. Особенно на поле видно, когда совершаешь одну-две ошибки. Несколько раз Теодорчик не зацепился, несколько раз не вышли в атаку и уже видно было – команда боится выходить в атаку. И уже за счет этого было преимущество "Манчестер Сити".

А во втором тайме – наверное, и мы сказали в раздевалке, и сами ребята подумали… 0:2 – уже что может быть? Только 0:5. Заиграли раскрепощенно, забили мяч, появилась уверенность. Могли забить еще, но, к сожалению, пропустили на последних минутах", – сказал Ребров.