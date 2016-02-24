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  • Карпин: «Верю, что «Торпедо» попадет в РФПЛ в ближайшие пять лет»

Карпин: «Верю, что «Торпедо» попадет в РФПЛ в ближайшие пять лет»

24 февраля 2016, 21:34
6

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин рассказал о своем будущем в клубе.

"Останусь ли я в команде в случае вылета из ФНЛ, вопрос не только ко мне, но и к акционерам клуба. Нужно выполнить задачу на сезон, а там будет видно. Тут много всяких нюансов. Для чего я пошел в "Торпедо", из-за кого пошел, с кем пошел. Это проект не на полгода или семь месяцев", – сказал Карпин.

Кроме того, наставник рассказал о задачах, которые ставит перед собой клуб.

"Цель проекта – появление клуба с большими амбициями. Понятно, речь не идет о победе в Лиге чемпионов. Мы не будем, как один клуб, устраивать революций. Для начала надо удержаться в ФНЛ. А через два-три года попасть в РФПЛ. Ну, может, не через два-три года… Но в то, что попадем туда в ближайшие четыре-пять лет, верю".

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ ФНЛ Армавир Карпин Валерий
Комментарии (6)
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Aztec58
1456339096
Вот! А какой-то там Оганесян не верит, блин.
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grand-igor
1456342882
ВАЛЕРА 1 апреля еще не скоро
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AndresLoko
1456344940
ВАЛЕРА верим!!!
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ЖОРРО
1456350838
Валера верит в выход Торпедо в РПЛ,а болельщики верят в Валеру!Всё закономерно)))
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Aslan Akkalaev
1456374025
Ох уж эти верим.. валерим..
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shurik45
1457260664
ха-ха да и только
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