Карпин: «Верю, что «Торпедо» попадет в РФПЛ в ближайшие пять лет»

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин рассказал о своем будущем в клубе.

"Останусь ли я в команде в случае вылета из ФНЛ, вопрос не только ко мне, но и к акционерам клуба. Нужно выполнить задачу на сезон, а там будет видно. Тут много всяких нюансов. Для чего я пошел в "Торпедо", из-за кого пошел, с кем пошел. Это проект не на полгода или семь месяцев", – сказал Карпин.

Кроме того, наставник рассказал о задачах, которые ставит перед собой клуб.

"Цель проекта – появление клуба с большими амбициями. Понятно, речь не идет о победе в Лиге чемпионов. Мы не будем, как один клуб, устраивать революций. Для начала надо удержаться в ФНЛ. А через два-три года попасть в РФПЛ. Ну, может, не через два-три года… Но в то, что попадем туда в ближайшие четыре-пять лет, верю".