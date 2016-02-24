Ребров: «Мы не можем рисковать здоровьем Ярмоленко»

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров рассказал о состоянии своих подопечных перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

"Все ребята здоровы и рвутся в бой, в том числе и Андрей Ярмоленко. Это очень важный для нас игрок, но мы не можем рисковать его здоровьем. Если он не будет готов на сто процентов, то мы должны помнить, что противостояние с "Манчестер Сити" состоит из двух матчей. Что касается Жуниора Мораеса, который получил повреждение на сборе, то сейчас он полностью здоров и готовится наравне со всеми", – сказал Ребров.

Также наставник украинской команды поделился своим мнением о сопернике.

"Сити" забил больше всех в Премьер-лиге, и последние поражения ни о чем не говорят. Их подбор игроков, даже с учетом травмированных, позволяет рассчитывать на самые высокие результаты. В "Сити" все исполнители высочайшего уровня. Не имеет значения, в каком состоянии они на внутренней арене, ведь Лига чемпионов – совершенно другой турнир. Тем более что на примере субботнего кубкового матча мы увидели их приоритеты".

Кроме того, Ребров выделил нескольких игроков "Манчестер Сити".

"Мы разобрали сильные и слабые стороны соперников. Знаем, насколько у них большой потенциал в атаке с такими игроками, как Давид Силва, Рахим Стерлинг или Серхио Агуэро, который сейчас стоит чуть ли не половины команды. С возвращением Венсана Компани значительно укрепилась и защитная линия. Но есть у "Сити" и недостатки, на которые мы указали игрокам. Надеюсь, они воспользуются этими знаниями".