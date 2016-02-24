Кудряшов: «В «Ростове» меня приняли без проблем»

Новичок "Ростова" Федор Кудряшов поделился своими впечатлениями от перехода в новую команду.

"Как состоялся мой переход в "Ростов"? К этому все шло. Клубы давно вели переговоры. Еще прошлым летом "Ростов" мог арендовать меня, но не хватило времени, чтобы оформить документы. А зимой ростовчане выкупили меня у "Терека". В моем контракте был пункт, который позволял это сделать. В новой команде меня приняли без проблем, объяснили необходимые вещи. Сейчас в "Ростове" собрался отличный коллектив, совершенно нет никакого напряжения.

Раньше вместе с Джанаевым выступали за "Спартак", потом за "Терек". Очень хорошо знаю Сослана. Он стал более серьезным. Сейчас это настоящий профессионал. В "Ростове" он тренируется больше всех, последний уходит с поля.

Был ли разговор один на один с Бердыевым? Да. Это произошло в первые дни после перехода. Посидели, обсудили сотрудничество. Он рассказал, чего хочет от меня на поле. Теперь все зависит от меня", - сказал Кудряшов.

Напомним, что 28-летний Кудряшов перешел в "Ростов" из "Терека" этой зимой за 2 миллиона евро.