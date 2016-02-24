Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кудряшов: «В «Ростове» меня приняли без проблем»

24 февраля 2016, 17:38
3

Новичок "Ростова" Федор Кудряшов поделился своими впечатлениями от перехода в новую команду.

"Как состоялся мой переход в "Ростов"? К этому все шло. Клубы давно вели переговоры. Еще прошлым летом "Ростов" мог арендовать меня, но не хватило времени, чтобы оформить документы. А зимой ростовчане выкупили меня у "Терека". В моем контракте был пункт, который позволял это сделать. В новой команде меня приняли без проблем, объяснили необходимые вещи. Сейчас в "Ростове" собрался отличный коллектив, совершенно нет никакого напряжения.

Раньше вместе с Джанаевым выступали за "Спартак", потом за "Терек". Очень хорошо знаю Сослана. Он стал более серьезным. Сейчас это настоящий профессионал. В "Ростове" он тренируется больше всех, последний уходит с поля.

Был ли разговор один на один с Бердыевым? Да. Это произошло в первые дни после перехода. Посидели, обсудили сотрудничество. Он рассказал, чего хочет от меня на поле. Теперь все зависит от меня", - сказал Кудряшов.

Напомним, что 28-летний Кудряшов перешел в "Ростов" из "Терека" этой зимой за 2 миллиона евро.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Ахмат Кудряшов Федор Джанаев Сослан Бердыев Курбан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
андрей андреев
1456327570
Ростов-чемпион
Ответить
RJM555
1456329492
нормальный мужик все по делу сказал не то что эта бразильская.............не успел уйти а уже лижет г......н.
Ответить
Aztec58
1456331822
Снова будешь косилкой работать?
Ответить
Главные новости
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
2
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
6
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
3
«Не похож на футболиста»: Сулейманов унизил самого дорогого форварда России
14:15
3
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
4
Все новости
Все новости
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
Евсеев – об игре «Динамо» с «Динамо Мх»: «Сегодня все болельщики будут за «Динамо»
15:51
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
В «Локо» двумя словами описали ситуацию в клубе
14:50
1
Бабаев объяснил, зачем ЦСКА купил вратаря Бориско
14:41
2
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
3
«Не похож на футболиста»: Сулейманов унизил самого дорогого форварда России
14:15
3
Европейские клубы предложили более 6 миллионов за российского защитника
13:46
4
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
4
Глава ЦСКА ответил, верит ли он в светлое будущее клуба
13:16
Радимов объяснил провал Челестини в ЦСКА
12:59
2
Бабаев прокомментировал будущее 40-летнего Акинфеева в ЦСКА
12:52
Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ
12:38
2
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
10
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
7
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
7
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
25
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову
10:50
1
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
6
Где смотреть матч «Факел» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2026
10:21
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
2
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
10
Тренер ЦСКА объяснил замену Гонду в матче с «Ростовом»
09:27
4
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+