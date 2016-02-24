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    Маурисио: «Я был очень рад, когда получил предложение от «Зенита»

    Новичок "Зенита" бразильский полузащитник Маурисио рассказал о своей адаптации в новом клубе.

    "Я был очень рад, когда получил предложение от "Зенита". Мы с семьей сразу решили, что надо ехать в эту большую команду. Отличается ли тренировочный процесс от того, что был в "Тереке"? Да, здесь все по-другому. На сборах во время тренировок ни разу просто так не бегали. Думаю, потихоньку буду прибавлять.

    Русский язык выучил в Грозном. Когда приехал туда, ничего не знал по-русски, переводчика не было. Но мне очень помог аргентинец Бракомонте. Теперь вот говорю по-русски. А в "Зените" со всеми общаюсь. Нет такого, чтобы с кем-то специально говорил, а с кем-то нет.

    Контракт на полгода? Думаю, все будет хорошо и соглашение можно будет продлить. Пока нужно играть", - сказал Маурисио.

    Напомним, что 27-летний Маурисио перешел в "Зенит" из "Терека" этой зимой бесплатно и подписал с клубом контракт до лета.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2016 16:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +571

      RJM555 24 февраля 2016, 18:52

      Конечно отличается вспомни что было осенью 20015 года в Грозном, или тебе гаденыш напомнить?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 февраля 2016, 17:52

      Говорил и повторю: непонятный трансфер, ага.

      -1
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