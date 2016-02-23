Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Болельщики «Зенита» просят руководство клуба вернуть диктора Анисимова

    Болельщики "Зенита" написали петицию с просьбой вернуть диктора Константина Анисимова, который был уволен за нарушение дисциплины.

    "Мы, болельщики "Зенита", просим Митрофанова Максима Львовича, генерального директора ФК "Зенит", Дюкова Александра Валерьевича, президента ФК "Зенит", и Литвинова Владимира Анатольевича, управляющего директора стадиона "Петровский", пересмотреть свое решение по этому вопросу, в связи с тем, что голос Константина Александровича ассоциируется у болельщиков с лучшими моментами игры, с победами, чемпионствами и многими радостными минутами нашей жизни.

    Анисимов коренной Ленинградец, болельщик "Зенита", такие люди создают особую атмосферу на стадионе. Мы смело можем заявить, что он является частью стадиона, частью наших многолетних традиций. После каждого забитого гола мурашки по коже, благодаря ему. Константин Анисимов является нашим человеком. Нашим голосом счастья на стадионе", — приводит текст петиции сайт change.org.

    Напомним, что Анисимов был уволен за то, что провел сына в служебное помещение на матч Лиги чемпионов против "Гента" (2:1).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2016 22:52
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 февраля 2016, 18:58

      Попросили Митрофана... Надо было ещё попросить извиниться за хамство

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11226

      alp 24 февраля 2016, 11:12

      Проголосовал. Надеюсь, все будет ОК

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 февраля 2016, 08:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бомжи сопли распустили))
      Орлоффа посадите ныть у микрофона! Пару стаканов коньяка и он будет ныть, что зенька прекрасна!)))

      -10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11226

      alp > REDWHITE_ 24 февраля 2016, 11:14

      Если это испортит твою жизнь, то я согласен.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > REDWHITE_ 24 февраля 2016, 11:54

      Иди скули про Федуна своего,который типа вам игры не даёт....уже года 3 плачет мясо про Федуна,и типа норм всё.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 24 февраля 2016, 00:53

      Могли бы и глаза,на это прикрыть.на край штраф.на увольнение не тянет.кому-то видимо хотелось...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      буба спб 24 февраля 2016, 00:49

      незнаю, лично меня на Петровиче всегда радовал его "ЗЕНИТ-ЗЕНИТ-ЗЕНИТ!!!" после забитого гола))
      и петицию я подписал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 февраля 2016, 00:38

      Сына провёл!Прям такой проступок!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Sergh4 24 февраля 2016, 00:12

      Нашли повод из-за чего увольнять! Что тут такого!?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат > Sergh4 24 февраля 2016, 01:19

      Он сына привел на работу, а мимо шел клоун будучи не в духах. - Что тут дети делают (они ему еще в цирке осточертели)? Родителей уволить к чертовой матери!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 23 февраля 2016, 23:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Диктор он не очень. Голос не самый приятный, злой что ли.

      -9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11