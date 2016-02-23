Бекхэм: «Всем хочется видеть в работе таких наставников, как Моуринью»

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм надеется на скорое возвращение португальского специалиста Жозе Моуринью в английскую Премьер-лигу.

"Никто не ожидал, что Моуринью будет уволен из "Челси" после столь успешного сезона. Это не делает его плохим тренером. Жозе по-прежнему один из лучших наставников, и я надеюсь, что он как можно скорее вернется в Премьер-лигу. Премьер-лига имеет такой статус благодаря классным игрокам, которые сюда приходят, командам высокого уровня, деньгам, болельщикам и ярким тренерам. Всем хочется видеть в работе таких наставников, как Моуринью", — сказал именитый футболист.

Напомним, что португальца считают главным кандидатом на должность наставника "Манчестер Юнайтед".