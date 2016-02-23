Болт: «Нет футболиста, который бегает быстрее меня»

Ямайский спринтер Усэйн Болт прокомментировал свое отношение к рассказам о быстро бегающих футболистах. Также он отметил спад в игре своего любимого клуба "Манчестер Юнайтед".

"Слышал, что защитник "Арсенала" Бельерин может пробежать 40 метров быстрее меня. Меня смешат истории про футболистов, которые якобы могут бежать быстрее меня. Они набирают очень высокую скорость на первых 10-20 метрах, для этого их тренируют. Я тренируюсь так, чтобы быть быстрее всех на 100 и 200 метрах.

Не слышал о футболисте, который может выбежать из 10 секунд на сотне.

Как фанат "Манчестер Юнайтед" я привык смотреть интересный, атакующий, победный футбол. В этом сезоне ничего такого мы не видим", – сказал Болт.