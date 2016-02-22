Руководство «ПСЖ» провело беседу с Орье

Защитник "ПСЖ" Серж Орье был вызван на беседу к руководству клуба в связи с оскорблениями в адрес главного тренера Лорана Блана и нападающего Златана Ибрагимовича. Напомним, что из-за своего поступка футболист был переведен в дубль.

"Серж Орье ответил на вопросы руководства относительно своих высказываний в Интернете.

Руководство примет решение по итогам этого разговора и сообщит о нем футболисту в оговоренные сроки.

До того, как будет принято решение, клуб не будет делать заявлений на эту тему", – говорится в объявлении на официальном сайте "ПСЖ".