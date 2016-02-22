Дешам: «Я хотел бы взять Бензема на Евро, но здесь дело не в спорте»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал условия, при которых нападающий "Реала" Карим Бензема сможет сыграть за национальную команду на грядущем чемпионате Европы.

"Суд должен оправдать Бензема, а президент футбольной федерации – принять решение о возвращении в команду. Тогда я смогу взять его в сборную. Очевидно, что мне нужны все сильнейшие игроки перед домашним Евро, но здесь дело не в спорте.

Сейчас идет серьезный судебный процесс. Подождем, что решит суд, а потом обсудим разные возможности. Сейчас вызвать его я не могу. Когда это станет возможным, тогда я и приму решение", – сказал Дешам.