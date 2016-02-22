Каранка: «Черышев – потрясающий талант! Но в «Реале» таких «потрясающих» много»

Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка поделился мнением о переходе полузащитника "Реала" Дениса Черышева на правах аренды в "Валенсию".

– Вы прекрасно знакомы с возможностями Дениса Черышева. Зидан правильно поступил, согласившись отдать россиянина в аренду в "Валенсию"?

– Конечно! Но не потому что Денис плохой игрок. Наоборот, Черышев – потрясающий талант! Только вот проблема в том, что в "Реале" таких "потрясающих"… Ну не то чтобы десятки. Но много, сами понимаете. Конкурировать с Роналду, Бэйлом, Хесе, Хамесом, Иско почти невозможно. Любому футболисту, не только Денису.

В свое время я много общался с Черышевым и прекрасно знаю, как сильно он мечтает играть в футбол. Денису безразличны понты, он не хочет рассказывать всем: "Я тренируюсь вместе с Криштиану!". Он хочет рассказывать всем, что выходит на поле, приносит команде пользу. Сейчас он делает это в "Валенсии". Так, пожалуй, лучше для всех.