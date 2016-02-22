Агент Оздоева: «Магомед получал предложения от российских и зарубежных клубов, но отказался»

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева, заверил, что его клиент не покинет казанскую команду в это трансферное окно, несмотря на интерес ряда клубов.

"Магомеду действительно поступали предложения и от российских, и от зарубежных клубов. Он их рассматривал, но ни одно его не устроило. На данный момент он является игроком "Рубина", ему нравится атмосфера в команде, и он ценит хорошие отношения с руководством клуба. Сейчас могу с уверенностью сказать, что Магомед не покинет "Рубин" как минимум до конца сезона", – рассказал Гаргаев.