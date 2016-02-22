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  • Агент Оздоева: «Магомед получал предложения от российских и зарубежных клубов, но отказался»

Агент Оздоева: «Магомед получал предложения от российских и зарубежных клубов, но отказался»

22 февраля 2016, 14:19

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева, заверил, что его клиент не покинет казанскую команду в это трансферное окно, несмотря на интерес ряда клубов.

"Магомеду действительно поступали предложения и от российских, и от зарубежных клубов. Он их рассматривал, но ни одно его не устроило. На данный момент он является игроком "Рубина", ему нравится атмосфера в команде, и он ценит хорошие отношения с руководством клуба. Сейчас могу с уверенностью сказать, что Магомед не покинет "Рубин" как минимум до конца сезона", – рассказал Гаргаев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин Оздоев Магомед
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