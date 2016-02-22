Моуринью может пригласить в «Манчестер Юнайтед» Миранду и Икарди

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью, который со следующего сезона может возглавить "Манчестер Юнайтед", хочет видеть в своей новой команде двух футболистов "Интера": защитника Жоао Миранду и нападающего Мауро Икарди. Сообщается, что за аргентинского форварда миланский клуб планирует выручить не менее 40 миллионов евро.

Отметим, что Моуринью недавно был в Милане, где посетил матч 26-го тура Серии А, в котором "Интер" со счетом 3:1 одержал победу над "Самдорией".